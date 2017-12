Få ei oppdatering hver morgen

Det har vært ei stille og rolig natt i Nord-Trøndelag. I politiloggen er det ingen meldinger fra Namdalen.

Det er heller ikke mange meldingene fra Statens vegvesen, men på fv 17 på fergestrekningen Holm-Vennesund, er det redusert framkommelighet.

– Det vil torsdag 14.12 og fredag 15.12 ikke være tillatt med frakt av farlig last på sambandet, skriver vegvesenet.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese at 13 av de ansatte i Namsos kommune mottok heder og ære for 30 og 40 års innsats i kommunen torsdag kveld.

Du kan og lese saken om at 54 forskere fra hele landet jobber med en ny utgave av lista over arter som utgjør en høy risiko for norsk fauna. Den såkalte Svartelista.

Lierne samler troppene på heimebane – Jula blir alfa og omega for oss Etter helgas to 1. divisjonsoppgjør venter en sju uker lang kamppause for Lierne, som slett ikke kommer til å ligge på latsida i jula.

På Trønder-Avisa kan du lese om at kvinner står igjen som fattigdomstapere. Karen Grong Andersen (87) var hjemme med barna og jobbet deltid. Da minste- pensjonisten ble enke for fire år siden, forverret den økonomiske situasjonen seg.

Her kan du lese hele saken.

Toppsaken på VG.no fredag morgene at at Siv Jensens toppbyråkrat ville endre SSB.

– Finansdepartementets ekspedisjonssjef Amund Holmsen var med på en stor omorganisering i Norges Bank på 2000-tallet. Så ville han ha en i SSB, ifølge VGs kilder.

Her kan du lese hele saken.

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag fredag:

Søraustleg bris. I grensetraktene skya og utrygt for litt snø av og til, elles delvis skya opphaldsver. Utrygt for lokal tåke.

Den kaldeste temperaturen fredag finner vi i Namsos. Der er det meldt tolv minusgrader, mens det i Flatanger er meldt fem.

