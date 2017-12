Kraftlinjeutbygginga i Namdalen nærmer seg slutten

NAMSOS: Det meste av kraftlinjeutbygginga mellom Namsos transformatorstasjon på Skage og Osen kommune er bygget ferdig. Det vil si at master er montert og linene er strekt mellom mastene.

Første byggetrinn består av utbygging av delprosjektene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal.

– Framdrifta er i henhold til planen og første milepæl er ferdigstillelse av første strekninga mellom Namsos og Hofstad i Roan i løpet av sensommeren 2018. Vi bygger en ny transformatorstasjon i Hofstad, og her har vi kommet godt over halvvegs, nærmere bestemt 63 prosent av alt byggearbeid er nå ferdigstilt, opplyser kommunikasjonssjef i Statnett, Martha Hagerup Nilson.

Johs. J Syltern har utført alt av grunnarbeid til stasjonen og bygget ny veg, mens Stjern Entreprenør i samarbeid med GE Electrics Norway jobber nå med å ferdigstille bygninger, kabelkanaler, sjakter til transformatorene og apparatanlegget ute i stasjonen.

I løpet av mars er det planlagt at transformatoren skal installeres. Den vil komme sjøvegen til Monstad i Åfjord med spesialbygd båt for transformatortransport og fraktes til Hofstad av Statnett Transport.

– Transformatorstasjonen i Åfjord ble påstartet noe senere og har derfor ikke kommet like langt som i Hofstad, men også der er fremdrifta etter planen. 25 prosent av stasjonen er nå ferdigstilt. Også her utfører Stjern Entreprenør sammen med GE Eletronics Norway og Johs. J Syltern arbeid for Statnett. Denne stasjonen skal stå ferdig i løpet av 2019, sier Hagerup Nilson.