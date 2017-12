Tiltaksprisen til NorseAqua-grynder

TERRÅK: Årets tiltakspris i Bindal gikk til NorseAqua og grynder Lars Berg-Hansen.

Det var Bindalsordfører Britt Helstad som overrakte prisen under julemiddagen for kommunestyret torsdag. På få år har Berg-Hansen utviklet bedriften til 12–14 årsverk og ei omsetning på over 30 mill. kroner i år.

– Prisen går til en grynder som virkelig har satt Bindal på kartet. Bestemte seg som skoleungdom at han skulle starte bedrift i Bindal. Jeg har hatt gleden av å se denne person holde foredrag, spille og synge på konferanser. Ja, vi har tørka tårer for måten han har stått fram, fortalt om alle utfordringene ved å være ung og starte bedrift, sa ordføreren under prisutdelinga til en takknemlig Lars Berg-Hansen. Prisen er diplom og gavesjekk på 5.000.