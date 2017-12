Lierne til topps i 1. divisjon

OSLO: – Veldig bra, er merkelappen trener Morten Fjerstad gir laget sitt som ga OSI 2 en real kilevink i toppkampen i Domus Atletica lørdag.

Settsifrene 15-25, 18-25 og 17-25) forteller alt om klasseforskjellen mellom den forhenværende og nye serielederen i norsk 1. divisjon.

– Er du overrasket?

– Jeg er litt overrasket over settsifrene. Men ikke over spillet, sier han.

– Toppnivået vårt har vært bra hele tida. Når vi er stabile, som vi er nå, blir vi veldig vanskelig å ha med å gjøre, fortsetter Fjerstad.

Han mener Lierne fant mottrekket til oslolagets sterkeste side; servepresset.

– De traff ikke helt på sin egen styrke. Da klarer de aldri å sette oss skikkelig på prøve.

Fjerstad fortsetter:

– Jeg føler at de ikke har helt trua.

Lierne har hatt utfordringer med å komme ut av startblokka. Men mot OSI 2 fungerte forhåndspraten perfekt.

– Vi er vanligvis litt slowstartere, rett og slett litt trege. I dag hadde vi som mål om å komme i gang tidlig, være tøffe. Vi er beinharde med dem de første ti-femten poengene, beskriver han.

– Det sprer seg en hjelpesløshet hos motstanderne, der de ikke har noe å svare med. Vi er også trygge på forsvarsspillet. Vi er ikke redd for at de andre skal få muligheter, fortsetter treneren.

Med seieren overtar Lierne føringa i 1. divisjon – med tre triumfer av tre mulige.

– Det er veldig spennende å lede serien. Det er veldig lovende. Men vi vet at vi er i en tett serie. Vi er nødt til å prestere godt videre i sesongen. Vi får aldri noe gratis i dette gamet. Det blir tøft, fastslår Fjerstad.

– Er det livevel sånn at du må klipe deg i arma?

– Ja, det er det. Men samtidig er dette noe vi jobber for, sier Fjerstad.

– Det er egentlig ikke et kjempeunder å nå et mål når vi jobber for det, legger han til.