Nedtur for Stian

VAL GARDENA: Mens Aksel Lund Svindal suste ned til en suveren seier i lørdagens utforrenn i de italienske alpene – 59 hundredeler foran lagkamerat Kjetil Jansrud – endte Stian Saugestad langt ned på resultatlista – på 61. plass av de 67 løperne som fullførte.

Ved første passering var han 0,52 sekunder bak Lund Svindal. Men nedover traseen kjørte han veldig uryddig. I mål var namsosingen 3,87 sekunder bak.

Naturlig nok en skuffelse for Saugestad som hadde håpet å krige til seg nye verdenscuprenn. Ikke så rart ettersom han beviste fartspotensialet med 18. plassen i Lake Louise 26. november,

Men i Val Gardena var han aldri i nærheten av topp-30.

Saugestad håper å bli en del av det norske fartslaget i OL. Han la ikke inn en sterk søknad i alpene. Men heldigvis for ham leverte heller ikke Adrian Smiseth-Seiersted varene – ettersom han havnet utafor topp-30, som gir verdenscuppoeng.

Det norske fartlaget kunne imidlertid juble for dagens dobbel.

Med triumfen i Italia har Lund Svindal vært på pallen etter samtlige tre utforrenn hittil i sesongen. Seieren var hans 34. i verdenscupen.

Lørdag ledet hele vegen ned løypa.

– Jeg gjorde ingen store feil, holdt meg ganske kompakt og traff som jeg ville. Det er kanskje stygt å si det, men for å være ærlig var det bare Kjetil jeg var redd for, sa Svindal til NRK.

– Han er umulig i denne bakken. Man må dra til noe skikkelig for å slå ham her. Så å komme i mål som nummer to er absolutt bra på en dag som denne, sa Jansrud til NRK.