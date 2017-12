Rolig natt i Namdalen

Det er ingen meldinger fra Namdalen i politiloggen, så det har vært ei svært rolig natt til fredag.

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag lørdag:

Sørvest bris, på kysten økning til nordvest periodevis liten og kan hende stiv kuling kuling. Først på dagen oppholdsvær i indre strøk, ellers snøbyger, sluddbyger på kysten.

På Yr.no kan du og lese at få får oppfylt ønsket om hvit jul

– Mildvær og regn vil prege kommende uke og julehelgen i store deler av landet, skriver Yr.no.

– Men ting kan endre seg. Vi har ikke gitt opp håpet, presiserer meteorologen.

Her kan du lese mer om hvordan været blir i jula.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om at tverrfaglig team i på Namsos bo- og velferdssenter fikk historiens første Innovasjonspris i helse og omsorg.

Du kan og lese om at elgtrafikken langs veg og jernbane i Indre Namdal beskrives som ekstrem stor.

I 2005 var det ni drama-elever på Namsos kulturskole – nå er de 85 Unge og ambisiøse skuespillere klare for mer Alle de fire som spilte hovedrollen i musikalen «Annie» har lyst til å bli skuespillere.

På VG.no kan du lese saken om at et lite lokalsamfunn i Ofoten er rammet av en stor overgrepssak. Politiet mener at en mann i 60-årene kan ha forgrepet seg på over 20 barn fra 70-tallet og frem til nylig.