Har bevilget 12 millioner kroner til drenering

STEINKJER: Pågangen etter dreneringsmidlene i Nord-Trøndelag ble stor i 2017.

Ved årsslutt er det nå bevilget 12 millioner kroner i dreneringstiltak.

– I høst ble det en enorm pågang i dreneringssaker, etter at satsene ble doblet i juli. Etter at satsene ble økt fikk fylkesmannen melding fra kommunene om at det «rant inn» med dreneringssaker. Det førte til at Fylkesmannen måtte søke Landbruksdirektoratet om fem millioner kroner i friske midler, melder Fylkesmannen, som forventer samme trykket i 2018.

Derfor har Fylkesmannen søkt om 23 millioner kroner i dreneringsmidler fra Trøndelag fylke.

– Det er ikke bare dreneringstilskuddet vi har merket en stor pågang i interessen for hydrotekniske tiltak, melder Fylkesmannen og viser til de såkalte SMIL-midlene.