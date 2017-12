Norske Skogindustrier slår seg konkurs

SKOGN: Det tradisjonsrike skogkonsernet kommer til å levere inn begjæringen om konkursbehandling til Oslo skifterett senere tirsdag.

Det fremkommer i en børsmelding tirsdag formiddag. Konsernet sluttet å betjene sin gjeld i sommer.

Det betyr at det er datterselskapet Norske Skog – som eier fabrikkene – som vil være det operative selskapet i avispapirkonsernet, skriver Trønder-Avisa.

– Styret og ledelsen i Norske Skog har i lang tid arbeidet meget hardt for å oppnå en frivillig løsning og dermed unngå en konkusrprosess for morselskapet. Dette arbeidet har kommet langt og hadde bred støtte i kapitalstrukturen i oktober og november. Beslutningen nå er fattet med stor skuffelse over at man ikke har kommet i mål med dette, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier i børsmeldinga.

I børsmeldinga skriver styret at de i tida etter annonseringa har forsøkt å få Oceanwood og Aker til å likevel gå med på en frivillig løsning.

– Styret har i dialogen med Oceanwood og Aker Capital AS gitt uttrykk for at styret mener at en frivillig rekapitaliseringsløsning ville være en vel så god vei til å realisere Aker Capital AS' industrielt motiverte intensjon om å bli en ny kontrollerende eier av Norske Skog, heter det i børsmeldinga.

Dersom den frivillige løsninga styret arbeidet hadde blitt gjennomført ville Oceanwood uansett blitt en stor aksjonær i det refinansierte konsernet som kunne vært lagt inn i et samarbeid med Aker, påpeker styret.