To vogntog fast ved Gartlandsheia

GARTLAND: Klokka 03.56 natt til torsdag fikk politiet melding om at et utenlandsk vogntog sto på tvers på fv 775 mellom Gartland og Høylandet.

– Føreren ba om bilberging, og vi varslet Vegtrafikksentralen, opplyser operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Klokka 05.22 fikk politiet en ny melding om at et annet vogntog hadde kjørt av vegen like ved det andre.

– Det meldes om svært glatte kjøreforhold, sier Handegard.

Politiet anbefaler å heller ta fv 760, og videre på fv 17 for å komme seg til Høylandet. Det er ikke snakk om personskade som følge av utforkjøringene.

Klokka 06.35 informerte Vegtrafikksentralen om at vegen er åpen for trafikk.

Rundt klokka halv åtte samme morgen informerte politiet om at tungberger hadde vært på stedet og fått vogntogene tilbake på vegen.

Det er alt politiet har å melde om fra natt til torsdag.

Liten storm

Yr har utsendt kulingvarsel på kysten mellom Rørvik og Løddingen. Rørvik vi få en frisk bris, mens det på de mest utsatte stedene på Namdalskysten vil blåse opp til liten storm.

Også i midtre og indre deler av Namdalen blåser det. I Grong og Namsos ligger vindstyrken nå på en frisk bris, mens det i Lierne blåser stiv kuling nå fra morgenen av. Vinden vil gradvis avta i løpet av dagen.

Nyheter fra NA

I dagens NA kan du lese at det fødes stadig færre på Sykehuset Namsos. Det bekymrer fagfolk.

En av de siste som fødte i Namsos i 2017 – Føler en enorm trygghet Maren Kristin Landsem (31) er en av de siste som føder på Sykehuset Namsos i 2017. – Fødetilbudet i byen har alt å si, sier hun.

Les også at hotellsjefen på rockehotellet i Namsos var dønn ærlig om hotellets utfordringer i møte med byens næringslivsfolk.