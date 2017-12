To vogntog sitter fast ved Gartlandsheia

GARTLAND: Klokka 03.56 natt til torsdag fikk politiet melding om at et utenlandsk vogntog sto på tvers på fv 775 mellom Gartland og Høylandet.

– Føreren ba om bilberging, og vi varslet Vegtrafikksentralen, opplyser operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Klokka 05.22 fikk politiet en ny melding om at et annet vogntog hadde kjørt av vegen like ved det andre.

– Det meldes om svært glatte kjøreforhold, sier Handegard.

Politiet anbefaler å heller ta fv 760, og videre på fv 17 for å komme seg til Høylandet. Det er ikke snakk om personskade som følge av utforkjøringene.

Klokka 06.35 informerte Vegtrafikksentralen om at vegen er åpen for trafikk.