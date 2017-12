Giske-saken svekker Ap

Ap-nestleder Trond Giske er tatt med buksene nede. Arbeiderpartiet opplever en krise som er større enn høstens valgnederlag. Bakgrunnen er rapporter fra kvinner som ifølge Ap-leder Jonas Gahr Støre «har opplevd ubehagelig omgang av seksuell karakter» fra Giskes side.

Dermed så Støre seg nødt til å gi offentlig refs til Giske for å ha «opptrådt på en måte som er kritikkverdig». Trond Giske la seg flat, beklaget sterkt og lovet bot og bedring. Nå er det opp til Giske å vise at han er tilliten verdig. Neste korsveg er landsmøtet i Ap våren 2019. Men dersom det dukker opp flere og mer alvorlige varslingssaker, vil han fort bli tvunget til å gå av som Ap-nestleder. På Stortinget sitter han uansett til valget i 2021.

Det har lenge gått rykter om kvinnehistorier fra den tida Trond Giske var singel, men det er først de siste dagene at konkrete varsler av alvorlig karakter har blitt meldt inn. Så sent som fredag for snart to uker siden bedyret Jonas Gahr Støre at det ikke var grunnlag for å refse Giske. Men nå har altså alvoret gått opp for både Giske selv og den øvrige partiledelsen.

«En øyeåpner for meg» er karakteristikken Giske bruker. Han innrømmer å ha opptrådt klanderverdig i situasjoner der det har vært aldersforskjell, maktforskjell og ikke minst alkohol med i bildet. Ap-lederen har tillit til at Giske nå er seg sitt ansvar bevisst. Støre og Giske er åpne for at det kan dukke opp flere varslingstilfeller. Vi merker oss at Støre sier at Giske ikke har mye å gå på.

Det spesielle i denne saken har vært at det har blitt skapt tvil om varslere når fram med sin sak.

Lederen i Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, og partisekretær Kjersti Stenseng har rotet det til ved å antyde at rykter kan bli brukt i kamp om posisjoner. Det er en kjent sak at begge er nære politiske allierte med Giske. Derfor har flere av de berørte kvinnene kviet seg for å gå «tjenestevei» om partisekretæren.

Et opprop og utspill i VG fra Oslo Ap må tolkes inn i denne settinga. Trond Giskes overtramp overfor kvinner blir dermed misbrukt i en intern maktkamp. Det misliker selvsagt Giskes støttespillere. Dermed blir det uro i partiet.