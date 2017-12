Lille julaften på Heimen

HØYLANDET: I veldig mange år, lengre enn noen kan huske, har det vært tradisjon med et lite forskudd på julefeiringa ved Høylandet sykeheim.

Lille julaften kommer pårørende og venner på besøk, og denne jula var som vanlig dagligstua fylt til randen med folk. Noen av de besøkende var kortreiste fra bygda, og andre kom lang veg for å besøke sine på Heimen.

Andakt

Prest Claes Blom Mørch fikk æren av å dra det hele i gang med en andakt.

– Lille julaften på sykeheimen er et av de triveligste oppdragene jeg har som prest i løpet av året, sier han.

Med seg hadde han organist og pianist Asbjørg Sellæg og solist Heidi Hammer.

– Dette er en virkelig hyggelig kveld, og det er moro å få være med å bidra, sier Hammer.

Hun er heime på juleferie, og benyttet anledninga til å besøke slekt og venner på sykeheimen. Og ikke minst benyttet hun sjansen til å være med å underholde.

– Det er moro at man kan være med å gi et lite bidrag til at dette skal bli en god kveld for pasientene, sier hun.

Mye prat

Etter andakten hadde sykeheimens folk dekket på langbord med snitter og alt faget tilhørende, og både besøkende og pasienter samlet seg til felles kveldsmat.

Rundt om i den fullstappa dagligstua gikk praten lett rundt bordene.

Mimring om gamle dager ble avløst av ei oppdatering hva som hadde skjedd siden sist folk møttes.