Stille og rolig julenatt

Namdalsavisa har ikke lykkes med å komme i kontakt med politiets operasjonssentral på morgenkvisten, men en gjennomgang av etatens Twitterkonto tyder på en stille og rolig natt i Namdalen, og Nord-Trøndelag for øvrig.

Tåke

Det meldes om minusgrader og oppholdsvær i Namdalen. Samtidig er det meldt tåke på dagen i Namsos og på Høylandet.

- Skiftende bris. Snø eller sludd, mest i sørlige områder. Fra om formiddagen delvis skyet oppholdsvær nord for Trondheimsfjorden. Om kvelden stort sett oppholdsvær i hele området, skriver meteorologen i tekstvarselet denne morgenen.

Ingen overraskelser fra Statens vegvesen i morgentimene, men oppdaterte trafikkmeldinger finner du som alltid her.

Jul

Det feires jul også hos Namdalsavisa, med en rekke saker som omhandler høytiden. For eksempel kan du ta en titt på vår julespesial med flere bilder fra tidligere tider.

Vi gir deg også 15 forslag til filmer du kan se i jula.

Andre nyheter

Aftenposten: Med ny PR-strategi vil Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman (32) endre folks syn på det oljerike og konservative landet.

VG: Reparasjoner, hasteinspeksjoner og oppvaskmøter med samferdselsministeren. VGs avsløringer om tilstanden i Bro-Norge har ført til en storstilt opprydning.

Dagbladet: De risikerer sine liv for å beskytte våre folkevalgte og har vært utsatt for en rekke ukjente angrep. Nå kan Dagbladet gi et unikt innblikk i livvakttjenestens hverdag.