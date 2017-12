Slo til vakt på utested

Sent på kvelden 1. juledag fikk politiet melding om at noen ungdommer sperret Idrettsvegen i Namsos med store klumper med snø og is.

En patrulje lette etter ungdommene, men lykkes ikke med å finne dem.

Litt over midnatt ble isklumpene fjernet med en hjullaster.

Noen timer senere ble en mann i midten av 20-årene anmeldt for ordensforstyrrelse etter å ha oppført seg kranglete ved et utested i Namsos.

Vedkommende kom ikke inn på grunn av beruselse, og skal ha slått til en av vaktene et par ganger.



På Namdalsavisa kan du i dag lese om D.D.E.s 25 årsjubileum som ble markert på skikkelig vis i året som gikk. Her kan du også se alle selfiene som bandet har tatt i år.

Her kan du også lese om Namdalskofta som nå er 60 år, og om kleskongen fra Namsos som kan notere seg rekordsalg.

Været

Det meldes om overskyet oppholdsvær og minusgrader i Namdalen i dag.

I værvarselet for Trøndelag sett under ett, skriver meteorologen følgende:

- Austlig frisk bris på kysten og utsatte steder, fra om ettermiddagen sterk kuling. Oppholdsvær, fra tirsdag ettermiddagen snø og sludd, først i sør.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du her.