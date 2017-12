Trafikkulykke i Vikatunnelen

NAMSOS: Klokken 15.08 melder politiet om en trafikkulykke i Vikatunellen i Namsos.

Kjørte i tunellveggen

Klokken 15.15 meldes det at nødetatene er på plass på stedet.

- Fører sjekkes opp av helse. Fire personer hvorav to mindreårige barn fremstår som uskadd, melder politiet.

Det skal være en bil som har kjørt inn i tunnelveggen.

Fikk skader i ansiktet

Vikatunnelen var stengt under bergingsarbeidet, men vegtrafikksentralen meldte kl 15.50 at tunnelen var gjenåpnet for ordinær trafikk.

Senere tirsdag ettermiddag meldes det at samtlige er kjørt til sykehus for sjekk. Fører har skader i ansiktet.

Sjåføren er ennå ikke avhørt, men politiet har fått opplysninger om at ulykken skjedde på grunn av et hosteanfall.