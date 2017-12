Natt til tredje juledag beslagla politiet førerkortet til en ung mann i Rørvik. Grunnen var at han kjørte med to personer på taket.

- Vedkommende ble avhørt på stedet, men samtykket ikke til beslaget, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Trude Carlsson.

Hun understreker imidlertid at dette ikke førte til at han fikk beholde førerkortet.

- Det betyr at vi må i retten og be om å beholde førerkortet. Det blir litt ekstraarbeid for oss, men det er vi villige til, forteller hun og påpeker at det er førers ansvar at passasjerer er sikret forsvarlig.

Politiet stanset også en bil i Grong klokken 03.00.

Det viste seg at føreren var beruset. Vedkommende ble kjørt hjem.

Klokken 05.52 ble det meldt at fylkesveg 773 over Steinfjellet på strekningen Brekkvasselv - Gjersvik var stengt på grunn av uvær. Cirka tre timer senere var vegen igjen åpen for trafikk.

Narkotika i trafikken

På Namdalsavisa kan du i dag lese om at politiet i Namdalen har tatt flere for kjøring i narkotikarus enn alkoholrus i 2017.

Yr.no melder om oppholdsvær og minusgrader i Namdalen. I meterologens tekstvarsel for Trøndelag står det følgende:

- Aust og nordaust stiv kuling utsette stader, frå i ettermiddag liten kuling. Litt snø først på dagen, elles stort sett opphaldsver.

