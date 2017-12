En mann for de store anledninger

Han kan gjerne kalles «skiløperen for de store anledninger».

For uansett hvordan han hadde gjort det tidligere i sesongen, så var han sikkerstikket i mesterskap.

Estil var en mester i å plotte inn toppformen . En egenskap som gjorde at han sanket 13 mesterskapsmedaljer i OL- og VM-sammenheng.

Åtte av disse kom i klassisk stil. I skiverdenen er det ingen som matcher det tallet – gjennom alle tider.

Det forteller sitt om hvilken utøver som troner øverst på lista over «Namdalske idrettshelter».

Men Estil er ikke alene om å være en storhet på «topplista».

For de ni andre utøverne har hver for seg prestert på et særdeles høyt nivå i sin idrett, og juryen trengte mye tid på å komme fram til det den mener er riktig plassering.

Estil peker på noe vesentlig når han sier det er vanskelig – og også kan være urettferdig – å måle prestasjoner fra ulike idretter opp mot hverandre.

Hva er best av en individuell medalje i olympiske grener, som Nina Solheim sikret seg – i en idrett som drives av få i Norge, men som er stor mange steder i verden – og to sammenlagttriumfer i verdenscupen i skiskyting – som Jon Åge Tyldum vant?

Og hvordan måle Gunhild Følstads 76 landskamper i fotball opp mot Nordens beste sleggekaster Mona Holm Solberg?

Og hva med Olav Kjelbotns prestasjoner i skiløypa på ei tid da utøverne hadde helt andre forutsetninger for å komme til og fra idrettskonkurranser?

Det er selvsagt ikke noen fasit på disse spørsmålene.

Juryen har uansett holdt seg til de kalde fakta – som handler om hva utøverne har oppnådd.

Vi mener det ikke er relevant å snakke om at den ene idretten er større enn andre. For det handler om hva man måler opp mot.

For eksempel mener noen langrenn er en liten idrett.

Da glemmer nok disse at det ikke er noen individuell idrett som har flere utøvere i de nordiske landene, samt Tyskland, Russland og flere andre europeiske land, enn nettopp Norges nasjonalsport.

Bare her til lands er det flere hundre utøvere som satser på heltid. At Norge dominerer internasjonal langrenn nå, har med å gjøre at Norge har kommet langt i treningsvitenskap, og har hatt økonomi til å tilby mange muligheter til å satse på heltid.

Tyskerne har for lengst skjønt dette. I verdensmålestokk er kombinert en liten sport – men like fullt var det kombinertløperen Johannes Rydzek som nylig ble kåret som beste tyske idrettsutøver i 2017. Det i et år da for eksempel tysk landslagsfotball valset over alt som var av motstand.

Men mot en kombinertløper kom alle fotballstjernene til kort.

I tillegg til å kåre de 10 største idrettsheltene, så presenterer vi også 90 andre store idrettsnavn. Dette er ikke noen kåring av de beste, men derimot en presentasjon av 90 sentrale utøvere i sin idrett.

Her er mange store utøvere, men ingen kommer opp mot den største; Frode Estil.

Namdalske idrettshelter NA har kåret de 10 beste namdalske idrettsutøverne i perioden 1917–2017. 1) Frode Estil 2) Pål Tyldum 3) Nina Solheim 4) Trond Einar Elden 5) Jon Åge Tyldum 6) Gunhild Følstad 7) Olav Kjelbotn 8) Sara Kværnø Saugen 9) Mona Holm Solberg 10) Hans Bakken