NAMSOS: – Et lite øyeblikks ubetenksomhet kan få store konsekvenser. Ansiktet og øynene er spesielt utsatt. Bruk beskyttelsesbriller, det er et lite og enkelt tiltak som kan redde øynene hvis det skulle gå galt, oppfordrer direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Beskyttelsesbriller deles ofte ut gratis eller selges for en billig penge der du kjøper fyrverkeri. Både den som skal avfyre fyrverkeriet og de som ser på bør bruke beskyttelsesbriller.

Også ved bruk av stjerneskudd er det viktig å bruke beskyttelsesbriller, slik at barna ikke får gnister i øynene.