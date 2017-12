Innstiller driften av FlyViking

NAMSOS: De siste flyvningene vil skje 12. januar 2018, mens man gjennom etableringen av et nytt aksjeselskap vil forsøke å opprettholde ruten Ørland - Oslo - Ørland. Dette skal inntil videre skje gjennom innleie av fly og personell fra andre flyselskaper, skriver styret i ei pressemelding.

– Hovedårsaken til at vi har tatt denne beslutningen, er at det ikke er økonomisk forsvarlig å drive videre med det materiellet vi har i dag, sier styreleder Ola Olsen.

– Videre vil en styrt avvikling innen rimelig tid gjøre oss i stand til å innstille driften i FlyViking AS, samtidig som verken kunder, leverandører, ansatte eller innleid personell blir skadelidende, fortsetter han.

Selv om det i all hovedsak er manglende økonomiske resultater som nå gjør at styret har besluttet å gjennomføre en styrt avvikling, så er det flere underliggende årsaker som har gjort det vanskelig å få lønnsomhet i driften av FlyViking AS, heter det videre i pressemeldinga.

– Vi beklager de ulempene dette vil medføre for kundene som har kjøpt billetter med selskapet etter den 12. januar. Samtlige kunder bes ta kontakt med selskapet, slik at de kan få refundert sine kjøp i henhold til salgsbetingelser og passasjerrettigheter, sier daglig leder Heine Richardsen.