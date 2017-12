Når Namdalen blir ett

De siste årene har jeg brukt å spøke med kommunepolitikere og fylkespolitikere som har diskutert kommunesammenslåinger ved å si at det er jo veldig enkelt: Det er bare å slå sammen kommunene ut fra dekningsområdet til NA. Det er det mest naturlige uttrykket for tilhørighet – sammen med Sykehuset Namsos.

Nå er det faktisk i ferd med å skje. Ikke i form av tvangssammenslåinger eller folke- avstemninger om hvor kommunegrensene skal gå, men i form av ei politisk samling og forening av Namdalen gjennom Namdal regionråd.

Regionrådet som ble dannet i Røyrvik for en måneds tid siden, er et resultat av at kommunepolitikere, ordførere, næringsliv og rådmenn selv har sett at det viktigste nå er å stå sammen, og tale med en felles røst om de viktigste sakene i det som blir det nye Trøndelag.

Når nyttårsrakettene går i været, er det nye Trøndelag et faktum. Det nye Trøndelag skal skapes og bygges over mange år framover, men retninga og rammene er lagt.

I hele år har vi feiret 100-års-jubileet til NA. Det som skulle bli NA ble vedtatt stiftet i mars 2017, men den første utgaven av Namdalens Socialdemokrat kom 2. januar 1918. Så vi regner egentlig årsskiftet 1917/1918 og nyttårsaften som selve bursdagen til NA.

Egentlig hadde vi planlagt en storstilt feiring i NTE Arena, med alle de 100 stolte namdalingene vi har intervjuet det siste året som hedersgjester. Men det har vi ikke råd til. Mediebransjen er i store endringer, og vi må spare kostnader der vi kan. Det som gjør at vi likevel ser lysning, er at det for andre år på rad er blitt flere som kjøper NA.

Så i stedet for fest, har vi valgt å hedre alle namdalinger med et eget Stolt Namdaling-bilag i dag. Nettopp fordi det er stoltheten over plassen vi kommer fra, som er viktig å ta med seg inn i det nye Trøndelag. Da handler det ikke nødvendigvis om kommuner eller kommunegrenser, men bygda, grenda eller bydelen du har tilhørighet til. Det er ingen motsetning mellom denne stoltheten, og det å kunne stå samlet som en kraftfull enhet i Namdalen. Akkurat som Trøndelag må stå samlet i Norge, og verden for øvrig. Den eneste begrensninga på mulighetene som ligger i Namdalen og Trøndelag, er om vi ikke klarer å dra til oss de beste menneskene, de som vil være med på å skape ei framtid her. Det gjelder både dem som er herfra, som flytter ut, og som vi gjerne vil ha tilbake igjen, etter at de har samlet erfaring og kunnskap, og de som kanskje er med på lasset eller ikke har tilknytning hit fra før.

Da er stoltheten og det å kunne kjenne at dette er en trygg plass å vokse opp også for dine egne barn, og det at det er politikere som tør ta ansvar, se helheten og legge til rette for det, helt avgjørende.

Veldig mye har skjedd bare de siste årene som gjør at jeg er veldig optimistisk med tanke på dette. Vi i NA merker det gjennom den responsen vi har fått på vår jubileumsfeiring og Stolt Namdaling – som har handlet nettopp om det, ikke historien til avisa.

Næringslivet merker det på stor optimisme, og mangel på arbeidskraft, ikke spennende arbeidsoppgaver. Og politikere og vanlige folk merker det ved at det nå er mulig å unne naboen eller nabokommunen suksess – fordi det avler suksess også for egen del.

I NA har vi hatt ett viktig tiltak i vår strategiplan de siste årene: Feir alle seire! Det skal vi gjøre også de neste 100 årene.

Godt nytt år!