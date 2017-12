De «gamle» er fortsatt eldst

LIERNE: I fjor ble den tradisjonsrike turneringa 6. juledag avlyst grunnet liten påmelding. I år var det imidlertid igjen duket for underholdende romjulsvolleyball i Liernehallen, da ni lag stilte i julecupen.

– Vi skulle gjerne hatt med enda flere, men for de som deltok ble dette en veldig fin dag, oppsummerer Patrik Lundgren i arrangørgruppa.

Møteplass

Lundgren mener romjulsturneringa er en fin tradisjon for libyggen og er glad for at det i år lot seg gjennomføre.

– Det er artig at vi får det til, for vi vet jo at det er stor volleyballinteresse rundt om i bygda. Julecupen er blitt en sosial møteplass både for de som spiller selv og for de som møter opp som tilskuere, sier han.

Og selv om turneringa går under begrepet «uhøytidelig romjulsmoro» var det ingenting å utsette på innsatsen til de involverte på banen.

– Det er viktig å vinne for de som er med, det er det ingen tvil om. Men samtidig er smilet alltid på plass. Det skal være artig å delta i denne cupen, fastslår Patrik Lundgren.

Best når det gjaldt

Mens turneringa tidligere er blitt gjennomført som en konkurranse mellom ulike mikslag, valgte arrangørene i år å gå for ny klasseinndeling. I familieklassen, der fire lag deltok, gikk ungdomslaget «Straight out from School» av med seieren.

Herreklassen ble vunnet av «Gutta krutt» etter et jevnt finaleoppgjør, mens det i dameklassen var «Superveteranan» som var best når det gjaldt. Laget, bestående av flere rutinerte damespillere som alle har bidratt på banen for Lierne gjennom årene, slo «Små rips» i en underholdende femsettskamp. Sistnevnte, bestående av et ungt mannskap, deriblant flere av klubbens 1. divisjonsspillere – måtte til slutt gi tapt for veteranene innen Lierne-volleyballen.