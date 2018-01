Hva har skjedd mens du sov?

Det har vært ei rolig natt i hele Nord-Trøndelag natt til 2. januar. Det er ingen meldinger i politiloggen.

Det er heller ingen meldinger fra Statens vegvesen, men her finner du som alltid oppdaterte trafikkmeldinger.

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag tirsdag:

Nordvestlig opp i liten kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet, snøbyger, regnbyger på kysten i sør, etter hvert overgang til regnbyger på kysten også i nord. I kveld dreining til sørvest opp i frisk bris. Delvis skyet, stort sett oppholdsvær, vesentlig i indre strøk.

I Namdalen vil temperaturene være fra -3 til 3 grader.

Nyheter

På Trønder-Avisa kan du tirsdag morgen lese om at den siste nordtrønderen som ble født kom som en rakett.

Toppsaken på VG.no handler om Giske-fratredelsen.

– Flere Ap-topper mener det er viktig å ivareta både varslernes og Trond Giskes situasjon under behandlingen av sakene mot Giske. I dag møtes Ap-ledelsen til krisemøte, skriver avisa.

Her kan du lese hele saken.

På våre nettsider kan du lese om ordfører Arnhild Holstads historiske bryllupskyss, og om Eline Bech Rosendahl, som gikk til topps i comebacket etter to år borte fra turnsporten.

Restaurerer kystens fineste fraktebåt Fraktebåten Vågsfjell, eller Gamle Nyborg som den nå heter, er under restaurering på Abelvær slip. Det er en båt med ei lang, og delvis dramatisk, historie.

Mange fulgte Truls Svendsen og Cecilie Skog i tv-programmet «Tjukken og Lillemor» på sin ferd over Grønland. I februar kommer de til Grong for å inspirere næringslivet. Her kan du lese saken om det kommende besøket.