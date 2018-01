En forskningsfri oppdrettspolitikk

NAMDALSAVISA

Seksdobling av volumet i norsk lakseoppdrett er en uforsvarlig målsetning. Derfor bør det også skrotes.

Siden 2012 har oppdretts- politikken vært styrt av alt annet enn forskning, noe Morgenbladet nylig har avslørt.

Problemet kan spores tilbake til de rødgrønne i 2012, da daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i Arbeiderpartiet, lanserte ideen om «seksdobling» i omsetningen innen sjømatnæringer. Siden den gang har målet forplantet seg videre gjennom flere fiskeriministere, sist ved Per Sandberg.

At Sandberg kaller beslutningsgrunnlaget for «bred og grunnleggende forskning» avslører bare hvor grunt han har satt seg inn i saken. Det er rett og slett urovekkende.

Milljøpartiet De Grønne har i lang tid ment at dette er et uforsvarlig og urealistisk mål. En seksdobling er nemlig bare mulig gitt at miljøutfordringer, teknologiske fremskritt og en rekke andre vilkår allerede er oppfylt. Professor Kristin Ardal har kalt vilkårene for «enorme utfordringer».

Likevel styres politikken som om disse utfordringene på magisk vis skal løse seg.

Det er uheldig for næringen selv, og uakseptabelt for andre samfunnsinteresser, at politikk føres på såpass sviktende grunnlag. Derfor må det kontroversielle vekstmålet skrotes.