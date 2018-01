Giske satt på gangen

Trond Giske fritas fra vervet som nestleder i Arbeiderpartiet på ubestemt tid. Det har Giske og Ap-leder Jonas Gahr Støre blitt enige om, i lys av varslene fra kvinner som ifølge Støre har opplevd ubehagelig omgang av seksuell karakter fra Giskes side.

Like før jul la Giske seg flat, beklaget og lovet bot og bedring. Støre gjorde det da klart at Giske «ikke har mye å gå på». Siden den gang har det kommet inn enda flere varsler mot Giske, som nå er sykmeldt. Gahr Støre understreker at alle varslersakene skal behandles grundig før det konkluderes i hver sak.

Giske-sakene har utviklet seg til et mareritt for Ap. På denne bakgrunn var det fornuftig av Ap-lederen å foreslå at Giske skulle fritas, noe de begge skal være enige om. Ei pressemelding om dette ble sendt ut klokka 21.00 mandag, 16 timer i forkant av det ekstraordinære sentralstyremøtet i Ap som tirsdag ettermiddag diskuterte partiets situasjon i lys av Giske-sakene.

Gahr Støre har vist klokt lederskap i en kritisk situasjon for Ap. Støre kom partiets sentralstyre i forkjøpet, og kan dermed unngå en opprivende strid der varsler mot Giske sauses sammen med påstander om maktkamp mellom fløyer. Støre har også gjort det klart at det ikke er opp til Giske å tre inn igjen som nestleder når han måtte ønske det.

– Nei, det er jeg som avgjør om den tida kommer, og det kan vi ikke konkludere med før vi har gjennomgått alle sakene, svarer Ap-lederen på spørsmål fra NRK. Giske tar som nevnt til motmæle mot det han mener er grunnløse og falske varsler. På den annen side sier Støre at han tror på varslerne, samtidig som Giske skal få anledning til å komme med sin versjon.

Giske kommer til å slåss for sitt politiske liv. Han håper å kunne gjenreise den tilliten som er nødvendig for å kunne inntre i vervet som nestleder. Det blir mildt sagt krevende, men han er kjent for å være en fighter som ikke gir seg i første motbakke. Det blir ekstra vanskelig når mange allerede har dømt Giske nord og ned som toppolitiker. Det store spørsmålet er om et presset Ap er tjent med å ha med Giske videre på laget for å bygge opp tilliten blant velgerne.