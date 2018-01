Rolig start på det nye året

Onsdag morgen forteller politiet at det har vært ei rolig natt i hele Trøndelag. Det er ingen meldinger i politiloggen.

Det er heller ingen meldinger fra Statens vegvesen, men her finner du som alltid oppdaterte trafikkmeldinger.

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag og Møre og Romsdal onsdag:

Øst og sørøst frisk bris utsatte steder, fra i ettermiddag dreiende nordøst på kysten av Møre og Romsdal. Oppholdsvær.

I hele Namdalen melder det klarvær og minusgrader, så det ligger an til å bli en veldig fin vinterdag

.

Overspist på julemat

Trønder-Avisa skriver om at Sykehuset Levanger hadde travle dager med «julebordsdiagnose» i desember, og at overspiste måtte behandles på akutten.

– Det var enormt travelt i adventstiden med mange som hadde såkalt «julebordsdiagnose», sa overlege Christian Grunewaldt ved kirurgisk avdeling Grunewaldt til Trønder-Avisa like før 2017 ble til 2018.

Han forklarte den relativt nye diagnosen med altfor mye fet mat – med blant annet betente galleblærer som resultat.

– På Sykehuset Namsos var det derimot litt roligere med tanke på matrelaterte problemer under årets julefeiring enn hva det har vært de siste årene. Overlege Svein Ruud vet ikke hva som er årsaken til dette, men mener «julebordsdiagnosene» går litt i bølger og kanskje ikke er i sammenhengende øking, skriver avisa (bak betaling).

Andre nyheter

Toppsaken på VG.no onsdag morgen handler om Donald Trump, som ikke er imponert over den siste trusselen fra den nordkoreanske lederen.

Bakgrunnen er at Kim Jong-un i sin nyttårstale truet med at Nord-Koreas atomraketter kan ramme hele USA - og at han til enhver tid har atomknappen på skrivepulten sin.

– Dette er virkeligheten, ikke en trussel, var den klare beskjeden fra talerstolen.

I kjent stil slo USAs president tilbake i en krass Twitter-melding natt til onsdag norsk tid, skriver VG.

