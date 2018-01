Kommunestyret må vurdere habilitet i tomtesak

NAMDALSAVISA

LAUVSNES: Kommunestyret i Flatanger innkalles til ekstraordinært møte 11. januar.

I sakspapirene skriver rådmannen at det i etterkant av behandlinga om kjøp av tomt til ny brannstasjon ble brakt på det rene at et styremedlem i Lauvsnes grendelag, som selger av tomt til Flatanger kommune, også deltok i kommunestyrebehandlinga rundt tomtevalget.

I henhold til forvaltningsloven skal kommunestyret forelegges habilitetsspørsmålet i slike tilfeller, og treffe avgjørelse i forhold til dette.

Derfor fremmes deler av sak, det vil si tomteplassering av Flatanger brannstasjon, på nytt for kommunestyret.