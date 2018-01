Smart Norway overtar Jobbit

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har hatt dialog med flere aktører, og jeg er veldig fornøyd med at Smart Norway nå skal overta drifta, sier prosjektleder Anne Peggy Møller Schiefloe i Jobbit.

Alexander Støvik Kjølstad i Smart Norway er også veldig fornøyd med avtalen som nå er signert.

Kjølstad – helt sjef? Alexander Kjølstad (28) fra Høylandet er nominert til Helt sjef-prisen.

– Rekruttering til regionen er noe vi har vært opptatt av i mange år, og for oss var det viktig at Jobbit ble videreført. Jobbit er et spennende tilskudd til det vi allerede driver med, og vi ser flere synergier mellom Jobbit og våre eksisterende selskaper. Flere av våre ansatte har kommet via Jobbit, og vi har hatt stor glede av prosjektet så langt, forteller Alexander Støvik Kjølstad.