Rolig natt til fredag

Det er ingen meldinger i politiloggen natt til fredag. Det er heller ingen meldinger fra Statens vegvesen, men her finner du som alltid oppdaterte trafikkmeldinger.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om at lensmannskontoret på Namdalseid ble nedlagt 2. januar.

Du kan og lese om at Arbeiderpartiet jakter ny fylkesleder i Trøndelag, og at Anne Marit Mevassvik pekes ut som ny leder.

På VG.no kan du lese om at et hus er totalskadet etter en brann i Nedre Eiker fredag morgen. Heldigvis er alle beboerne i huset gjort rede for.

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag fredag:

Nordaust liten kuling på kysten, i ettermiddag minkande. Litt snø av og til i grensetraktene, elles opphaldsver. Seint i kveld dreiing til nordleg liten og periodevis stiv kuling på kysten. Enkelte snøbyer, vesentleg i ytre strok.

Temperaturene ligger på mellom to og ni minusgrader i Namdalen.

