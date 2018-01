Skuffet og glad på samme tid

NAMDALSAVISA

BEITOSTØLEN: Libyggen endte på 35. plass, og ble med det beste nordtrønder i 18-årsklassen. Han var bare 14 sekunder fra 30. plass, som ville gitt norgescuppoeng.

– Selv om jeg er litt skuffet over at det ikke bli norgescuppoeng, så har jeg egentlig ikke lov til å være misfornøyd. For i fjor hadde jeg plassering rundt nummer 50 som best. Når jeg nå er nummer 35 så skal jeg ikke klage, sier sørligutten.

Tung oppladning

Før norgescupstarten var han spent på hvordan kroppen ville fungere. For han har slett ikke følt seg lett de siste dagene.

– Fra Skallrennet 5. juledag og fram til rennet nå har jeg følt meg litt tung. Derfor var jeg litt spent. Jeg følte heller ikke det sprutet skikkelig av gåinga mi, og jeg føler derfor jeg har mye mer å gå på. Det er jo bra, sier han som håper på nye oppturer når norgescupen fortsetter med renn lørdag og søndag på Beitostølen.

Nedtur

Opptur håper også hans klubbkamerat Anton Elvseth det skal bli i sprinten lørdag og distanserennet søndag. For fredagens klassiske 10 km var slett ingen god dag for han som på forhånd var Namdalens store håp.

– Jeg hadde store forhåpninger. Når det ikke går bra, så blir jeg ekstra skuffet, sier han.

Ingen topplasser

Elvseth endte på 58. plass i eldre junior, langt bak sine egne forhåpninger.

– Jeg hadde aldri noen god følelse. Det var et slit hele vegen. Jeg håper bare det løsner i løpet av helga. De viktigste skirennene er jo de som ikke er gått, heter det vel. Så jeg satser på det, sier han.

Sju namdalinger var i ilden på norgescupens første dag. Mens Elvseth var beste namdaling i eldre junior, Einar Østnor det samme i 18-årklassen, var Vemund Trebostad Viken, Spillum på plass nummer 85 beste 17-åring.

Det ble heller ingen stor dag for skikretsen. Ikke uventet oppnådde Astrid Stav, Varden best plassering med sjetteplass i eldre junior, mens Sondre Hynne, Henning hadde best plassering av gutta med 11. plass – også det i eldre junior.