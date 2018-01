Bruvoll i storform gjorde det igjen

NAMDALSAVISA

PITEÅ: I mål på tida 1.14,02,0, var libyggen 29,6 sekunder bak vinner Mattis Stenshagen.

Petter Northug var også en del av startfeltet i finske Piteå søndag. Han hadde imidlertid fortsatt ikke funnet formen, og passerte målstreken nesten fem minutter bak Bruvoll. Det ga ham en 48.-plass.

Bruvoll kom også innenfor topp ti lørdag da han tok en åttendeplass på 15 km fri teknikk. Her kom han i mål på tida 35,56,0, og sørget dermed for at det ble åttedobbelt norsk på herresida.

Libyggen var 44,3 sekunder bak bestemann Eirik Sverdrup Augdal.

Før jul kom langrennsutøveren inn blant de ti beste på fem av seks renn på nasjonalt og internasjonalt nivå. Nå i 2018 fortsetter han å vise stabilt god form, med sitt sjuende strake topp ti-resultat søndag.

Bruvolls står nå med to åttendeplasser, én sjetteplass og én tiendeplass så langt i Skandinavisk Cup.

U23-VM kan nå se ut til å være innen rekkevidde for Bruvoll. Dette foregår i Sveits i månedsskiftet mellom januar og februar.

Ole Jørgen Bruvoll var ikke den eneste namdalingen å se i sporet i Finland i helga. Lekaværingen Thomas Hjalmar Westgård tok en 80.-plass lørdag med det irske flagget på brystet. Han klokket inn på 38,34,8. Søndag ble det en 31.-plass på Westgård, da han kom i mål 3,33 bak vinneren.