Ekstremværet «Cora» er her

Søndag treffer et hissig lavtrykk Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland.

– Det kan bli orkan og vindkast opp i 40 meter per sekund, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid til Yr.no.

Som Yr.no skrev på fredag, har et hissig lavtrykk vært under dannelse ved Island. Da satte meteorlogene lavtrykket under økt overvåkning, såkalt Fase A i ekstremværvarslingen. Nå er lavtrykket dannet og i løpet av lørdagen utviklet det seg til et stormsenter. Derfor gikk Meteorologisk institutt ved tolvtiden lørdag ut med offisielt ekstremværvarsel for Møre og Romsdal og Trøndelag, og lørdag kveld ble det utvidet til å gjelde også for Helgeland.

– Selve stormsenteret vil komme inn og legge seg over Helgeland, men det er i området under lavtrykket at det blir kraftigst vind. Denne gangen ser det ut til å bli verst i Trøndelag, sier Berge til Yr.no.

Ventet vindkast mellom 35-45 m/s

Yr.no skriver at vindkastene kan komme opp i hele 40 meter per sekund, noe som har stort skadepotensial. I Trøndelag kan vindkastene komme opp i 35 til 45 meter per sekund.

Sagt på en annen måte: Kastevindene kan få en fart på mellom 126 og 162 kilometer i timen.

– Vinden blir så kraftig at den kan lamme fergetrafikken, og kraftig snøfokk vil gjøre kjøreforholdene svært vanskelige, sier statsmeteorolog Haldis Berge til Yr.no.

Politiet oppfordrer til å sikre gjenstander

Lørdag kveld oppfordrer politiet alle til å feste løse gjenstander, og ta nødvendige forhåndsregler ved ferdsel utendørs.

– Entreprenører bør sørge for at byggeplasser og lignende er godt sikret, skriver politiet på Twitter.

Ved henvendelser skal publikum henvende seg til politiet på vanlig vis, ved å ringe 02800. Samtidig informerer politiet om at det er mulig å oppsøke nærmeste lensmannskontor ved strømbrudd og blokkering av telefonlinjer.

Kan miste strømmen

Til Trønder-Avisa opplyser Inge Bartnes, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NTE, om at de regner med at folk i Trøndelag vil miste strømmen.

– Vi har sikret at vi har alt utstyr på plass, og at vi har nok folk i beredskap, sier Bartnes til avisa.

Han oppfordrer folk som bor utsatt til, om å lade opp alt de trenger og være foreberedt på strømbrudd.

– Ved strømbrudd vil vi forsøke å få den tilbake så fort som mulig, men er det for farlig for våre folk å arbeide, kan vi ikke reparerer linjene før uværet er over.

Også Røde Kors har bemannet opp og forbereder seg på Cora.

– I forbindelse med varslet er alle Røde Kors-foreninger i Trøndelag bedt vurdere situasjonen fortløpende og sette forhøyet beredskap. Dette innebærer ekstra årvåkenhet, samt gjennomgang av utstyr og mannskaper lokalt, opplyser Marita Hoel Fossen, daglig leder for Trøndelag Røde Kors.

Søndag formiddag forteller politiet at ekstremværet Cora så langt ikke har ført til store problemer.

– Det virker som folk og bedrifter har tatt forhåndsregler, det er fint. Politiet oppfordret fortsatt folk til å følge med på respektive nettsider vedr. værvarsel, trafikkmeldinger og meldinger om strømstans, skriver de på Twitter.