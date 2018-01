NAMDALSAVISA

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag lørdag:

Nord og nordvest periodevis stiv kuling, kan hende sterk kuling, i kveld dreiende vestlig. Snøbyger.

Søndag er det fare for ekstremvær da et hissig lavtrykk kan treffe Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Det kan bli orkan og vindkast opp i 40 meter per sekund, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Lavtrykket ser ut til å treffe Møre og Romsdal med sørvestlig sterk storm tidlig søndag morgen. Deretter beveger det seg mot Trøndelag og Helgeland utover formiddagen. Spesielt i området Fosen - Trondheimsfjorden kan det bli svært kraftig vind.

Yr.no skriver at vindkastene kan komme opp i hele 40 meter per sekund, noe som har stort skadepotensial.

– Det er ekstreme verdier, sier meteorologen.

Uforutsigbarheten gjør at meteorologene enda ikke kan si med sikkerhet om det blir ekstremvær. Meteorologene følger lavtrykksdannelsen tett og vil komme med et nytt varsel lørdag. Her kan du lese hele saken.

Klokken 12.00 kom meteorologene med et oppdatert varsel:

Søndag morgon auking til sørvest sterk storm utsette stader, søndag føremiddag dreiing til vest til nordvest sterk storm, på kysten kan hende kortvarig orkan. Utover ettermiddagen avtakande. Det er venta vindkast mellom 35-45 m/s inn over land. Vinden kombinert med nedbør som snø vil gje lokalt vanskelege køyretilhøve.