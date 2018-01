Snåsamannen Terje ble Årets Ildsjel

NAMDALSAVISA

Terje Våg fra Snåsa ble hedret med den gjeveste prisen på Idrettsgallaen lørdag kveld, Årets Ildsjel.

– Prisen Årets ildsjel er viktig av flere grunner. Ikke bare for å anerkjenne de som får sine minutter i rampelyset på Idrettsgallaen, men også for å bevisstgjøre alle hvilken uvurderlig ressurs frivilligheten er for norsk idrett, skriver T-A, som videre forteller at det kom inn hele 660 nominasjoner i kategorien.

Disse ble til 19 fylkesvinnere, som ble til fem nominerte. Da selveste Kronprinsparet ropte opp vinneren var det Våg sitt navn som ble ropt opp.

– Takk. Dette var en stor overraskelse. Takk for de som har stemt på meg og juryen, sa Terje Våg i det han mottok prisen.

Han takket alle de som har støttet han i lokalmiljøet og i kretsen, både av nåværende og tidligere aktive utøvere.