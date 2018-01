Terje fra Snåsa ble Årets Ildsjel

NAMDALSAVISA

OSLO: Årets Ildsjel er nok den gjeveste prisen som deles ut på Idrettsgallaen. Prisen Årets ildsjel er viktig av flere grunner. Ikke bare for å anerkjenne de som får sine minutter i rampelyset på Idrettsgallaen, men også for å bevisstgjøre alle hvilken uvurderlig ressurs frivilligheten er for norsk idrett.

Til prisen kom det inn hele 660 nominasjoner. Disse ble til 19 fylkesvinnere, og nå har 19 blitt til fem. Blant disse var Terje Våg fra Snåsa IL.

Prisen ble delt ut av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit, og det var Terje Våg som fikk prisen.

Ble overrasket

- Takk. Jeg vil takke først og fremst de som har sendt inn forslag og stemt på meg, og juryen. Jeg vil også takke de som har støttet meg i arbeidet i lokalmiljøet og i kretsen og ellers med nåværende og tidligere aktive, sa Våg.

- Jeg vil også sende en hilsen til hele gjengen fra Snåsa som er her som heiagjeng. Det er mange som spør meg hva drivkraften min for dugand og engasjementet i idretten er. Jeg bruker da å si det samme som Idrettsforbundet har som visjon, nemlig at det skal være idrettsglede for alle. Det er sikkert flere jeg skulle ha takket, men jeg sier som i Trøndelag. Takk t dåkk, sa Våg i sin takketale.

Våg har vært aktiv i Snåsa IL i en årrekke. Der har han vært trener, arrangør, funksjonær, vaktmester, sjåfør og lagleder. Han har et brennende engasjement for flere idretter, men friidretten står hans hjerte nærmest. I 40 år har han jobbet med breddeidrett som trener og leder.

- Vi har det fantastisk

Fra Snåsa var det omlag 30 personer som var på plass under Idrettsgallaen. Styreleder i Snåsa IL, Siv Merethe G. Belbo, var blant annet på plass.

- Dette var vanvittig artig og så utrolig fortjent. Vi har det fantastisk og du slette tid, skriver Belbo i en sms til Trønder-Avisa.