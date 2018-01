Cora blåste taket av bolig

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet melder klokken 12.07 at de er på Prærien i Namsos hvor det var melding om at tak på bolig var ødelagt. Patruljen melder at det er flere takplater som har falt av og området sperres.

Tak blåste av lagerbygning

Politiet melder om at et tak på ei lagerbygning har blåst av ved industriområde i Namsos sentrum. Brannvesenet går ikke opp på taket på grunn av vinden, og stedet sperres av.

Løse takplater på Lauvsnes

Like etter kom det melding om om løse takplater på et hus på Lauvsnes. Flatanger lensmannskontor koordinerer innsats med lokalt brannvesen.

Tre over vegen

Klokka 14.15 meldte politiet om et tre, som ligger i vegbanen mellom Otterøykrysset og Namsos på Fv 17.

- Treet sperrer halve vegbanen og ligger i ei dolp. Vegtrafikksentralen varslet, opplyser politiet.