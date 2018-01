Utforkjøring natt til søndag

NAMDALSAVISA

Like etter midnatt meldte politiet om at en bil hadde kjørt av veien ved Sørlikorsen i Nærøy. Det var to personer i bilen, og ingen personskade etter utforkjøringa.

Det viste seg at føreren av bilen var påvirket, og ble tatt med for blodprøve. Politiet oppretter sak etter hendelsen.

Ellers har det vært ei rolig natt i Namdalen – hvis du ser bort ifra været.

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag søndag:

Om morgenen økning til sørvest sterk storm utsatte steder, i formiddag dreining til vest til nordvest sterk storm, på kysten kan hende kortvarig orkan. Utover ettermiddagen avtagende. Snø og snøbyger. Nedbør som sludd eller regn på kysten.

Lørdag kveld oppfordret politiet alle til å til å feste løse gjenstander, og ta nødvendige forhåndsregler ved ferdsel utendørs.

– Entreprenører bør sørge for at byggeplasser og lignende er godt sikret, skriver politiet på Twitter.

Ved henvendelser skal publikum henvende seg til politiet på vanlig vis, ved å ringe 02800. Samtidig informerer politiet om at det er mulig å oppsøke nærmeste lensmannskontor ved strømbrudd og blokkering av telefonlinjer.

Fortell oss om hvordan ekstreværet herjer der du bor – og send oss gjerne bilder og tips til redaksjonen@namdalsavisa.no.