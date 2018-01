Deler ut 600.000 kroner

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Banken ønsker å dele ut 600 000 kroner i stipend til unge lokale talent innen nærings- og samfunnsutvikling, idrett og kultur.

Banksjef Ole Anders Olsen oppfordrer unge fra Namdalen til å søke. Det er også mulig å nominere noen man kjenner.

– Vi ønsker å være med å heie på dem som kan skape begeistring og vekst i vår region, og håper vi får mange søknader fra nettopp vårt lokalområde, sier Olsen om stipendet som tidligere har blitt delt ut til utøvere som Stian Saugestad og Ole Jørgen Bruvoll – og artister som Amanda Flornes Kamara og Bad Influence.

Banken skal dele ut stipend i tre kategorier; samfunn, idrett og kultur. Vinnerne blir kåret etter nøye vurdering av fagjuryer. Hovedstipendvinnerne i hver kategori mottar 50 000 kroner, mens øvrige vinnere får 20 000 kroner.

– Vi har tidligere delt ut stipend til unge gründere, og nå har vi utvidet kategorien. Vi ser for eksempel etter forskerspirer og unge samfunnsbyggere med et talent innen innovasjon, samfunns- og næringsutvikling. Jeg vet det finnes mange engasjerte, initiativrike ungdommer her i området, så jeg oppfordrer alle til å søke, sier Olsen.