Motorpartner Namsos ble årets Skoda-forhandler

ULLENSAKER: Under Skoda Kickoff 2018 ble Motorpartner Namsos ropt opp på scenen, utnevnt til årets forhandler i Norge.

En gjev pris, ifølge daglig leder Ørnulf Brecke.

– Det er 43 forhandlere i Norge. Vi har vært nominert i mange år, men at vi nå vinner er helt spesielt. Det er veldig stort, sier han.

Tre priser

Det var imidlertid ikke den eneste prisen delegasjonen på ni ansatte reiste heim med til Namsos.

Morten Hugdal og Brecke fikk hver sin pris i Bruktbilaward 2017, her kom de på henholdsvis første- og tredjeplass.

– Det var ni fra Motorpartner som ble litt blanke i øynene under prisutdelinga, såpass må vi kunne si, forteller Brecke.

– Et ekstremår

– Hva må til for å bli årets forhandler?

– Det er en sammenslåing av en haug med kriterier; nybil-salg, antall salg, inntjening, fornøyd-indeks fra kunder - og lista fortsetter, sier Brecke som kan se tilbake på et rekordår.

– 2017 var et ekstremår for oss. Vi har i mange år ligget høyt på salgsstatistikken, men det var i fjor at det virkelig tok av. Vi var dobbelt så store som landsgjennomsnittet, sier Brecke, som solgte svært mange Octavia, Superb og Kodiaq i året som gikk, sier nybilsjefen hos Motorpartner.