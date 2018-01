NAMDALSAVISA

STJØRDAL: Klokka kvart på åtte mandag morgen meldte politiet om en påkjørsel på E6 i Værnestunnelen i Stjørdal.

To biler har fått store skader etter at den ene kom bakfra og krasjet i den andre. Politiet skriver videre at det ikke er snakk om personskade.

Bilberging er nå på stedet, og det er ikke mistanke om at sjåførene har kjørt i beruset tilstand.

Politiet oppretter sak.