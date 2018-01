Nord-Korea sender OL-tropp til Sør-Korea

NAMDALSAVISA

Politiet har hatt en rolig natt på jobb.

– Vi har ingenting å melde om fra Namdalen, og det har vært rolig i hele fylket i natt. Det sier operasjonsleder Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.

Kollstraumentunnelen på fylkesveg 805 mellom Årsandøy og Terråk er stengt på grunn av vegarbeid. Den ble stengt i går kveld, og vegarbeidet skal holde på til 1. februar. Trafikken slippes forbi hver andre time, opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.

Det vil bli en flott vinterdag i Namdalen. Det meldes om sol de fleste steder, og Namsos vil få en temperatur rundt null grader. Rørvik vil få rundt fire plussgrader med en vindstyrke på rundt 6 m/s.

Toppsaken hos flere norske og internasjonale medier i dag er at Nord-Korea sender utøvere og tilskuere til OL i Pyeonchang i Sør-Korea. I løpet av natten har de to landene holdt samtaler for første gang på to år.

I dagens NA kan du lese at det nå er 50 år siden Namsos fikk sin første lysløype. Bernt Røthe var sterkt delaktig i arbeidet, men har selv aldri vært noen skiløper.

– Min egen skikarriere sluttet da danske Flemming tok meg igjen på bakglatte ski, sier 85-åringen.

Grong og Kolvereid har slått alle kinorekorder i 2017 – i Namsos ble det et skuffende normalår 8.587 færre tok turen innom Namsos kino i 2017 Til tross for nedgangen er film- og programansvarlig ved Namsos kino, Ingeborg Flornes, positiv til det nye året.

Les også at skjenkeansvarlige under rockekonsert på Namsos samfunnshus får sterkt kritikk av skjenktekontrollen. Nå varsler kommunen oppvask.