Wongraven & Co. kan vinne spellemannpris

NAMSOS: Søndag 25. februar holdes den 45. Spellemannprisen i Oslo Konserthus, hvor norske artister og grupper feirer musikkåret som har gått.
Tirsdag ble alle de nominerte offentliggjort under en pressekonferanse i samme konserthus.
I høst ga Satyricon ut sin første plate på fire år, og «Deep calleth upon Deep» mottok strålende kritikker både nasjonalt og internasjonalt.
Wongraven omtalte plata slik overfor NA: - Det har blitt ei mørk plate. Intens mørk.
Nå er plata nominert til Spellemannprisen i klassen metall, hvor den skal konkurrere mot Enslaved, Helheim og Whoredom Rife.
Her er en oversikt over alle de nominerte i de 23 kategoriene:
BARNEMUSIKK
- DAGFINN LYNGBØS BARNEBAND, «GUTTELUS»
- MEG OG KAMMERATEN MIN, «SNYDELIG»
- RASMUS OG VERDENS BESTE BAND, «BANJO PÅ BADET»
- SANGFONI, «SANGFONI»
BLUES
- DR BEKKEN, «UPRIGHT PIANO»
- GOOD TIME CHARLIE, «READY TO RUMBLE»
- JOAKIM TINDERHOLT & HIS BAND, «HOLD ON»
- RONNIE JACOBSEN, «THESE BLUES IN ME»
COUNTRY
- BENDIK BRÆNNE, «THE LAST GREAT COUNTRY SWINDLE»
- BILL BOOTH, «SOME DISTANT SHORE»
- BLUEBIRD'S GHOST, «MINIATURE SCENES OF SORROW»
- PAAL FLAATA, «LOVE AND RAIN»
ELEKTRONIKA
- +PLATTFORM, «TWELVE»
- LINDSTRØM, «IT'S ALRIGHT BETWEEN US AS IT IS»
- MENTAL OVERDRIVE, «EPILOGUE»
- SASSY 009, «DO YOU MIND EP»
FOLKEMUSIKK/TRADISJONSMUSIKK
- ANNE HYTTA, «STRIMUR»
- ERLEND APNESETH, «NATTSONGAR»
- SOGESONG, «SÅ VIDE FARA DEI LINDARORD»
- MARIN/EGELAND, «SORPESOLL»
INDIE
- CARMEN VILLAIN, «INFINITE AVENUE»
- HVITMALT GJERDE, «VÅKEN»
- MISTY COAST, «MISTY COAST»
- SILJA SOL, «NI LIV»
JAZZ
- ELLEN ANDREA WANG, «BLANK OUT»
- HEGGE, «VI ÄR LEDSNA MEN DU FÅR INTE LÄNGRE VARA BARN»
- HELGE LIEN TRIO, «GUZUGUZU»
- MARIUS NESET, «CIRCLE OF CHIMES»
KLASSISK
- BJARTE EIKE & BAROKKSOLISTENE, «THE ALEHOUSE SESSIONS»
- ENSEMBLE ALLEGRIA, «MOZART / SCHOENBERG»
- URO KLEVEN HAGEN/MARIANNA SHIRINYAN, «FAIT PLEURER LES SONGES»
- VILDE FRANG, «HOMAGE»
METAL
- ENSLAVED, «E»
- HELHEIM, «LANDAWARIJAR»
- SATYRICON, «DEEP CALLETH UPON DEEP»
- WHOREDOM RIFE, «DOMMEDAGSKVAD»
POPGRUPPE
- HAJK, «HAJK»
- MARCUS & MARTINUS, «MOMENTS»
- NO. 4, «HVA NÅ»
- SEEB, «SEEB 2017»
POPSOLIST
- CASHMERE CAT, «9»
- GABRIELLE, «VEKK MEG OPP»
- SIGRID, «DON'T KILL MY VIBE EP»
- SUSANNE SUNDFØR, «MUSIC FOR PEOPLE IN TROUBLE»
ROCK
- ERLEND ROPSTAD, «ALT SOM HAR HENDT»
- MOTORPSYCHO, «THE TOWER»
- SLØTFACE, «TRY NOT TO FREAK OUT»
- TORGEIR WALDEMAR, «NO OFFENDING BORDERS»
SAMTID
- AL KHOWARIZMIS MEKANISKE ORKESTER/ENSEMBLE ERNST,
- «CHRISTIAN BLOM - BRING ME THAT HORIZON»
- NATASHA BARRETT, «PUZZLE WOOD»
- OSLO-FILHARMONIEN/KRINGKASTINGSORKESTRET/POING, «JAN ERIK MIKALSEN - SAAN»
- PETER HERRESTHAL/ARCTIC PHILHARMONIC/ØYVIND BJORÅ,
- «EIVIND BUENE - VIOLIN CONCERTO I MINIATURES»
URBAN
- ARIF, «MEG & DEG MOT ALLE»
- CEZINANDO, «NOEN GANGER OG ANDRE»
- IVAN AVE, «EVERY EYE»
- LINNI, «MEDIUM»
VISER
- FRIDA ÅNNEVIK, «FLYGE FRA»
- KARI BREMNES, «DET VI HAR»
- MARTHE WANG, «UT OG SE NOE ANNET»
- TRYGVE SKAUG, «SANGER DU SKAL FÅ NÅR JEG DØR»
ÅPEN KLASSE
- ERLEND APNESETH TRIO, «ÅRA»
- JO BERGER MYHRE & ÓLAFUR BJÖRN ÓLAFSSON, «THE THIRD SCRIPT»
- NILS ØKLAND, «LYSNING»
- OLA KVERNBERG, «STEAMDOME»
ÅRETS KOMPONIST
- BJØRN KRUSE, FREDRIK FORS & OSLO PHILHARMONIC ORCHESTRA - «BJØRN KRUSE: CHRONOTOPE – CONCERTO FOR CLARINET AND ORCHESTRA»
- KJELL HABBESTAD, SIGVARTS KLAVA & THE LATVIAN RADIO CHOIR - «KJELL HABBESTAD – ET NOX IN DIEM VERSA»
- MARTIN HAGFORS, MEG OG KAMMERATEN MIN - «SNYDELIG»
- ROLF WALLIN, PETER HERRESTHAL/ARCTIC PHILHARMONIC/ØYVIND BJORÅ - «ROLF WALLIN – VIOLIN CONCERTO I APPEARANCES»
ÅRETS TEKSTFORFATTER
- ERLEND ROPSTAD, ERLEND ROPSTAD, «ALT SOM HAR HENDT»,
- FRANK TØNNESEN TØNES, «SESONG FIRE»
- KRISTOFFER CEZINANDO KARLSEN, CEZINANDO , «NOEN GANGER OG ANDRE»
- SVERRE KNUDSEN, SVERRE KNUDSEN «VI»
ÅRETS ALBUM
- CASHMERE CAT, «9»
- CEZINANDO, «NOEN GANGER OG ANDRE»
- SUSANNE SUNDFØR, «MUSIC FOR PEOPLE IN TROUBLE»
- TØNES, «SESONG FIRE»
ÅRETS LÅT
- ALAN WALKER, «ALONE»
- ARIF, «ALENE»
- ASTRID S, «THINK BEFORE I TALK»
- CEZINANDO, «HÅPER DU HAR PLASS»
- DAGNY, «WEARING NOTHING»
- HKEEM FEAT. TEMUR, «FY FAEN»
- KYGO W/SELENA GOMEZ, «IT AIN'T ME»
- LINDA VIDALA FEAT. KINGSKURKONE, «BÆNGSHOT»
- SIGRID , «DON'T KILL MY VIBE»
ÅRETS NYKOMMER & GRAMOSTIPEND
- CHARLOTTE DOS SANTOS
- HKEEM
- KJARTAN LAURITZEN
- LÜT
- ROHEY
- SIGRID
ÅRETS MUSIKKVIDEO
- ARIF «HIMMELEN», JOHANNES MUSKAT GREVE
- DANIEL KVAMMEN FEAT. LARS VAULAR «SOM OM HIMMELEN REVNA», EIVIND LANDSVIK
- JENNY HVAL «THE GREAT UNDRESSING», MARIE KRISTIANSEN
- MIKHAEL PASKALEV «WITNESS», MIKHAEL PASKALEV, JOSEPH WILLS, JASPER SPANNING
ÅRETS PRODUSENT
- MAGNUS AUGUST HØIBERG/CASHMERE CAT
- MIKKEL STORLEER ERIKSEN, TOR ERIK HERMANSEN / STARGATE
- OLE TORJUS HOFVIND
- THOMAS ERIKSEN / EARWULF
I tillegg skal det deles ut en ny publikumspris, hvor fem nominerte skal kunngjøres senere.