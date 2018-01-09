Wongraven & Co. kan vinne spellemannpris

Tirsdag ble det klart at tidligere overhalling Sigurd Wongraven og hans Satyricon er nominert til årets Spellemannpris.

Nominert Sigurd Wongraven og Satyricon.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Søndag 25. februar holdes den 45. Spellemannprisen i Oslo Konserthus, hvor norske artister og grupper feirer musikkåret som har gått.

Tirsdag ble alle de nominerte offentliggjort under en pressekonferanse i samme konserthus.

I høst ga Satyricon ut sin første plate på fire år, og «Deep calleth upon Deep» mottok strålende kritikker både nasjonalt og internasjonalt.

Wongraven omtalte plata slik overfor NA: - Det har blitt ei mørk plate. Intens mørk.

Nå er plata nominert til Spellemannprisen i klassen metall, hvor den skal konkurrere mot Enslaved, Helheim og Whoredom Rife.

 

Her er en oversikt over alle de nominerte i de 23 kategoriene:

BARNEMUSIKK

  • DAGFINN LYNGBØS BARNEBAND, «GUTTELUS»
  • MEG OG KAMMERATEN MIN, «SNYDELIG»
  • RASMUS OG VERDENS BESTE BAND, «BANJO PÅ BADET»
  • SANGFONI, «SANGFONI»

BLUES

  • DR BEKKEN, «UPRIGHT PIANO»
  • GOOD TIME CHARLIE, «READY TO RUMBLE»
  • JOAKIM TINDERHOLT & HIS BAND, «HOLD ON»
  • RONNIE JACOBSEN, «THESE BLUES IN ME»

COUNTRY

  • BENDIK BRÆNNE, «THE LAST GREAT COUNTRY SWINDLE»
  • BILL BOOTH, «SOME DISTANT SHORE»
  • BLUEBIRD'S GHOST, «MINIATURE SCENES OF SORROW»
  • PAAL FLAATA, «LOVE AND RAIN»

ELEKTRONIKA

  • +PLATTFORM, «TWELVE»
  • LINDSTRØM, «IT'S ALRIGHT BETWEEN US AS IT IS»
  • MENTAL OVERDRIVE, «EPILOGUE»
  • SASSY 009, «DO YOU MIND EP»

FOLKEMUSIKK/TRADISJONSMUSIKK

  • ANNE HYTTA, «STRIMUR»
  • ERLEND APNESETH, «NATTSONGAR»
  • SOGESONG, «SÅ VIDE FARA DEI LINDARORD»
  • MARIN/EGELAND, «SORPESOLL»

INDIE

  • CARMEN VILLAIN, «INFINITE AVENUE»
  • HVITMALT GJERDE, «VÅKEN»
  • MISTY COAST, «MISTY COAST»
  • SILJA SOL, «NI LIV»

JAZZ

  • ELLEN ANDREA WANG, «BLANK OUT»
  • HEGGE, «VI ÄR LEDSNA MEN DU FÅR INTE LÄNGRE VARA BARN»
  • HELGE LIEN TRIO, «GUZUGUZU»
  • MARIUS NESET, «CIRCLE OF CHIMES»

KLASSISK

  • BJARTE EIKE & BAROKKSOLISTENE, «THE ALEHOUSE SESSIONS»
  • ENSEMBLE ALLEGRIA, «MOZART / SCHOENBERG»
  • URO KLEVEN HAGEN/MARIANNA SHIRINYAN, «FAIT PLEURER LES SONGES»
  • VILDE FRANG, «HOMAGE»

METAL

  • ENSLAVED, «E»
  • HELHEIM, «LANDAWARIJAR»
  • SATYRICON, «DEEP CALLETH UPON DEEP»
  • WHOREDOM RIFE, «DOMMEDAGSKVAD»

POPGRUPPE

  • HAJK, «HAJK»
  • MARCUS & MARTINUS, «MOMENTS»
  • NO. 4, «HVA NÅ»
  • SEEB, «SEEB 2017»

POPSOLIST

  • CASHMERE CAT, «9»
  • GABRIELLE, «VEKK MEG OPP»
  • SIGRID, «DON'T KILL MY VIBE EP»
  • SUSANNE SUNDFØR, «MUSIC FOR PEOPLE IN TROUBLE»

ROCK

  • ERLEND ROPSTAD, «ALT SOM HAR HENDT»
  • MOTORPSYCHO, «THE TOWER»
  • SLØTFACE, «TRY NOT TO FREAK OUT»
  • TORGEIR WALDEMAR, «NO OFFENDING BORDERS»

SAMTID

  • AL KHOWARIZMIS MEKANISKE ORKESTER/ENSEMBLE ERNST,
  • «CHRISTIAN BLOM - BRING ME THAT HORIZON»
  • NATASHA BARRETT, «PUZZLE WOOD»
  • OSLO-FILHARMONIEN/KRINGKASTINGSORKESTRET/POING, «JAN ERIK MIKALSEN - SAAN»
  • PETER HERRESTHAL/ARCTIC PHILHARMONIC/ØYVIND BJORÅ,
  • «EIVIND BUENE - VIOLIN CONCERTO  I  MINIATURES»

URBAN

  • ARIF, «MEG & DEG MOT ALLE»
  • CEZINANDO, «NOEN GANGER OG ANDRE»
  • IVAN AVE, «EVERY EYE»
  • LINNI, «MEDIUM»

VISER

  • FRIDA ÅNNEVIK, «FLYGE FRA»
  • KARI BREMNES, «DET VI HAR»
  • MARTHE WANG, «UT OG SE NOE ANNET»
  • TRYGVE SKAUG, «SANGER DU SKAL FÅ NÅR JEG DØR»

ÅPEN KLASSE

  • ERLEND APNESETH TRIO, «ÅRA»
  • JO BERGER MYHRE & ÓLAFUR BJÖRN ÓLAFSSON, «THE THIRD SCRIPT»
  • NILS ØKLAND, «LYSNING»
  • OLA KVERNBERG, «STEAMDOME»

ÅRETS KOMPONIST

  • BJØRN KRUSE, FREDRIK FORS & OSLO PHILHARMONIC ORCHESTRA - «BJØRN KRUSE: CHRONOTOPE – CONCERTO FOR CLARINET AND ORCHESTRA»
  • KJELL HABBESTAD, SIGVARTS KLAVA & THE LATVIAN RADIO CHOIR - «KJELL HABBESTAD – ET NOX IN DIEM VERSA»
  • MARTIN HAGFORS, MEG OG KAMMERATEN MIN - «SNYDELIG»
  • ROLF WALLIN, PETER HERRESTHAL/ARCTIC PHILHARMONIC/ØYVIND BJORÅ -  «ROLF WALLIN – VIOLIN CONCERTO I APPEARANCES»

ÅRETS TEKSTFORFATTER

  • ERLEND ROPSTAD, ERLEND ROPSTAD, «ALT SOM HAR HENDT»,
  • FRANK TØNNESEN TØNES, «SESONG FIRE»
  • KRISTOFFER CEZINANDO KARLSEN, CEZINANDO , «NOEN GANGER OG ANDRE»
  • SVERRE KNUDSEN, SVERRE KNUDSEN «VI»

ÅRETS ALBUM

  • CASHMERE CAT, «9»
  • CEZINANDO, «NOEN GANGER OG ANDRE»
  • SUSANNE SUNDFØR, «MUSIC FOR PEOPLE IN TROUBLE»
  • TØNES, «SESONG FIRE»

ÅRETS LÅT

  • ALAN WALKER, «ALONE»
  • ARIF, «ALENE»
  • ASTRID S, «THINK BEFORE I TALK»
  • CEZINANDO, «HÅPER DU HAR PLASS»
  • DAGNY, «WEARING NOTHING»
  • HKEEM FEAT. TEMUR, «FY FAEN»
  • KYGO W/SELENA GOMEZ, «IT AIN'T ME»
  • LINDA VIDALA FEAT. KINGSKURKONE, «BÆNGSHOT»
  • SIGRID , «DON'T KILL MY VIBE»

ÅRETS NYKOMMER & GRAMOSTIPEND

  • CHARLOTTE DOS SANTOS
  • HKEEM
  • KJARTAN LAURITZEN
  • LÜT
  • ROHEY
  • SIGRID

ÅRETS MUSIKKVIDEO

  • ARIF «HIMMELEN», JOHANNES MUSKAT GREVE
  • DANIEL KVAMMEN FEAT. LARS VAULAR «SOM OM HIMMELEN REVNA», EIVIND LANDSVIK
  • JENNY HVAL «THE GREAT UNDRESSING», MARIE KRISTIANSEN
  • MIKHAEL PASKALEV «WITNESS», MIKHAEL PASKALEV, JOSEPH WILLS, JASPER SPANNING

ÅRETS PRODUSENT

  • MAGNUS AUGUST HØIBERG/CASHMERE CAT
  • MIKKEL STORLEER ERIKSEN, TOR ERIK HERMANSEN / STARGATE
  • OLE TORJUS HOFVIND
  • THOMAS ERIKSEN / EARWULF

I tillegg skal det deles ut en ny publikumspris, hvor fem nominerte skal kunngjøres senere.

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