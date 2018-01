Har fått kreft – må avlyse turne

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Ingrid fikk en kreftdiagnose en uke før premieren på sitt nye show. Hun ble raskt tatt hånd om av leger/sykehus – og fikk på senhøsten beskjed om at det så ut til å ha gått bra. For to dager siden fikk hun beskjed om at det nå var kommet tilbake, og vi må derfor avlyse resten av turneen, slik at hun raskt får gjennomført nødvendig behandling, opplyser managmentet i en pressemelding.

Det betyr at 34 forestillinger, blant annet i Kulturhuset i Namsos 15. april, blir berørt.

– Vi beklager den oppståtte situasjonen, men Ingrid vil nå bruke tiden på å bli frisk, slik at hun kan komme tilbake på scenen igjen, om ikke lenge, opplyser Backstage Management og Produksjon AS videre.

Slik kommenterer Bjørnov selv situasjonen:

– Så kom kreften. Den beit meg i leggen i fjor sommer, jeg ble operert i en fei og kjørte hyperaktiv sykmelding gjennom høsten. Nå er det spredning og jeg må gjennom en hestekur som ikke lar seg forene med reising og pianospill. Det er med tungt hjerte jeg avlyser resten av Steinway to Heaven-turneen. Legger meg i de beste hender, håper å komme grusomt tilbake.