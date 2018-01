Store temperaturforskjeller i Namdalen

NAMDALSAVISA

Røyrvik og Lierne vil få temperaturer helt ned mot 18 minusgrader fra morgenen av. Temperaturen vil stige noe i løpet av dagen. I Grong og i Høylandet forventes det en temperatur rundt syv minus.

I Namsos blir det to til tre minusgrader. Det samme gjelder Namdalseid.

På kysten vil det bli plussgrader, og kuling enkelte steder. På Lauvsnes i Flatanger meldes det om to grader og liten kuling fra morgenen av. På Vikna vil det blåse betydelig mindre. Her meldes det om lett bris og to plussgrader. Det melder Yr.

På Sklinna fyr på Leka skal det blåse stiv kuling, og her vil temperaturen ligge på rundt fem grader. Særlig turbulent har det ikke vært for politiet i natt.

De melder nok en gang om at det har vært rolig i Namdalen. Det har heller ikke skjedd stort i resten av Trøndelag.

I dagens NA kan du lese at ordfører Arnhold Holstad var helsearbeider for en dag på Namsos helsehus. Hun er ikke i tvil om at det trengs flere varme hender.

Moen Marin AS budsjetterer med salg av 35 nye båter i 2018 Halv milliard er neste mål Med 20 ansatte budsjetterer Moen Marin med salg av 35 båter og ei omsetning på vel en halv milliard i 2018. Og suksessen har nådd Amerika.

Les også at det aldri har vært så mange reisende fra Rørvik lufthavn som i 2017.