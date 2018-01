NAMDALSAVISA

Dette er det femte natta på rad uten hendelser i politiloggen fra Namdalen.

– Det har vært stille og rolig nord for Trondheim. Enten oppfører folk seg eksemplarisk, eller så har de lurt oss, sier politiets operasjonsleder Ebbe Kimo, og legger til at det har blitt gjennomført noen trafikkontroller i nordlige deler av Trøndelag.

Stor tillit til politiet

– Ingenting å utsette på noen, sier operasjonslederen som med sine medkolleger har stor tillit blant befolkninga. I dagens NA kan du lese at åtte av ti trøndere har tillit til politiet.

Polititjenestemennene i Trøndelag må imidlertid finne seg i at Oslo, som eneste distrikt i Norge, går forbi dem på «tillitsskalaen».

Karrierebeste

22 unge namsosinger på audition til «Folk og røvere i Kardemomme by» Mer folk enn røvere på teater-audition I mars setter Riksteatret opp Thorbjørn Egners mest kjente fortelling på teaterscenen i Namsos. Den er det mange som vil være en del av.

Geir Lippestad deltar i debatt om terror og hatforbrytelser – Dessverre mer høyreekstremisme nå 27. januar kommer Geir Lippestad til Namsos – for å dele det viktigste han lærte av å forsvare mannen bak angrepene 22. juli.

Med ungdommelig pågangsmot ønsker Jonas Ledang å lage lydsporet til livet – Jeg vil bare lage noe fint som betyr noe i folks liv Jonas Ledang (22) tror vi mennesker har gått oss bort, men at det også kan være en fin ting. Slikt blir det ny musikk av.

Les også at Ane Appelkvist Stenseth gikk seg inn til 6.plass og karrierebeste under Ski-NM i Gåsbu.

Godvær

Også i dag vil det bli en fin vinterdag i Namdalen. Yr melder om oppholdsvær, sol og temperaturer like over null de fleste steder. I Indre Namdal vil det bli kaldere med en temperatur på to minus i Grong og minus åtte i Lierne.

Det meldes om svak vindstyrke på kysten.