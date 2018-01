NAMDALSAVISA

GÅSBU: Anne Lise Grubbmo bruker vanligvis å ha gode avslutninger på skiathlon. Lørdag falt hun flere plasser på resultatlista den siste kilometeren under ski-NM 15 km. Det likte hun ikke.

– Det er ikke godt nok dette. Jeg bruker å gå meg fram i feltet på slutten av lange løp. Når jeg ikke greier det, så er jeg ikke fornøyd. Jeg er rett og slett litt skuffet. Det må jeg innrømme, sier libyggen etter at skiathlon-øvelsen endte med 32. plass.

Hun gikk sammen med treningsvenninne Ane Appelkvist Stenseth i store deler av store deler av den klassiske 7,5 km, før hun , vekslet som nummer 26, men derfra var det slutt på moroa.

– Ja,det gikk ikke lett på skøytinga. Det blir for tamt. Jeg er vel ikke god nok, sier hun.

Stenseth hadde startnummer 43 og gikk inn til samme plassering.

– Det er jo dårlig gjort å snike i køa, så det kunne jeg selvsagt ikke gjøre, sier hun og ler.

– Jeg hadde veldig gode ski i klassisk, og syntes det gikk greit der. Jeg trøbler litt i overgangen til skøyting, men det gikk da relativt greit. Det har vært et godkjent NM for meg, sier Grong-jenta.

Gutta brøt

Med Thomas Hjalmar Westgaard på veg til høydeopphold og Ole Jørgen Bruvoll heime med sjukdom, var Sindre Finne og Johan Hundseth - begge Kolvereid, Namdalens representanter på skiathlon

.

Det ble imidlertid ingen stor dag for gutta. Sindre gikk en god klassisk etappe, men fikk problemer med ryggen og måtte bryte.

Samme resultat ble det også for Hundseth. Han var sjuk i jula, hadde ingen stor dag på 15 km skøyting fredag, og brøt lørdag.

- Han hadde jo et håp om at det skulle løsne, men slik gikk det ikke. Når man har vært sjuk, er det ikke noe å gjøre. Dessverre for Johan, men han kommer tilbake, sier trener Anders Högberg.

Beste løper fra en løper i Nord-Trøndelag Skikrets ble Jørgen Sæternes Ulvang, Varden. Nevøen til Vegard Ulvang og kjæresten til Ane Appelkvist Stenseth gikk inn til en overbevisende 18.plass.