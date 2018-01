Dømt til fengsel for drapstrusler på Trine Skei Grande

NAMDALSAVISA

Mannen fra Lørenskog er dømt til 60 dagers fengsel. Det skriver Romerikets Blad. Han skal ha sendt Venstre-lederen fra Overhalla tekstmeldinger og forsøkt å ringe flere ganger.

«Hilsen Leiemorder»

Slik lød tekstmeldingen fra den dømte sendte en maikveld i 2016:

«Hdi Trine. Innen flyseteavgiften setter inn, skal du være tatt. Vet ikke om du har sett meg? Jeg sto ved siden av deg i går. Du skal forsvinne fra jordens overflate innen avgiften din begynner. Hilsen en leiemorder.»

Etter meldingen skal mannen ha ringt tre ganger uten å få svar fra partilederen. Da sendte han denne meldingen:

«Kan ikke ta telefonen. Da har du noe å glede deg til. Møtes ved arbeidsplassen dine en dag.»

Ingen kommentar

Mandag denne uken erkjente mannen i Nedre Romerike tingrett seg skyldig i paragraf 115, og forklarte at han den kvelden hadde drukket alkohol.

Paragraf 15: Bruk av trusler eller på annen rettsstridig måte å ha voldt fare for at et medlem av Stortinget hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

Mannen beklaget at han hadde sendt meldingene. Han hadde nettopp mistet et familiemedlem i drukningsulykke og skulle til Sverige for å delta i askespredningen. Tiltalte vurderte da fly som reisealternativ, og da var kostnadene for høye sett ut fra hans begrensede inntekt, heter det i dommen.

Trine Skei Grande svarer følgende gjennom pressesjef i Venstres stortingsgruppe:

– Vi tar dommen til etterretning og har ingen kommentarer ut over det.