Sundby snakket varmt om bredden

NAMDALSAVISA

GÅSBU: For på spørsmål om hva han tenkte om sitt løp, var han rask til å trekke fram bredden i tetfeltet.

- Jeg er oppriktig imponert over bredden og nivået og hvor mange som går fort på ski i Norge, sa Sundby.

Han avgjorde skiathlon med et rykk en kilometer før mål. Fram til da gikk 18 løpere sammen i store deler av den tre mil lange distansen, men da favoritten Sundby satte opp farten klarte ikke resten å følge.

- Det virket som om 13 mann oppriktig trodde at de skulle vinne i dag. Det synes jeg er utrolig artig. Jeg måtte prøve rykket mitt, og da var det å prøve "all inn", sa gullvinneren.

Han medgir at han ønsket å bruke NM på å trene rykket, som han tror må brukes også i OL.

- Det er 73 prosent sjanse for at OL blir avgjort på samme måte, med at mange går sammen helt til slutt. Men da må jeg et knepp opp, men jeg er godt fornøyd med at rykket i dag fungerte.

Selv om løpere fra mange andre lag var med i tetbildet hele vegen, ble det tre løpere fra elitelandslaget som kom på pallen. Også andremann Niklas Dyrhaug var opptatt av hvor mange som går fort på ski i Norge.

- Bredden er helt enorm. Det er mange som går fort, men det er godt for oss på landslaget å ta heim de tre første plassene, sa andremann Niklas Dyrhaug.

Finn Hågen Krogh var tredjemann på pallen.