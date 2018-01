Mange ønsker å bruke sykkelen

NAMDALSAVISA

OSLO: Flere bedrifter med tilhold langs Kystriksveien var i helga i Oslo og Telenor Arena der Reiselivsmessa for 2018 ble arrangert. Her møtte reiselivsbransjen fra Namdalen et engasjert og reiselystent publikum som er klare for å oppleve mer av Namdalen.

Anne Grete Eriksen, daglig leder på Kysthotellet Rørvik, representerte Foreningen Namdalskysten på messa. Hun forteller at det var stor interesse for opplevelser langs Kystriksveien.

– Folk spør etter hjelp til å planlegge turer og får gode tips til hva de kan oppleve og hvor de kan overnatte. Opplevelser og aktiviteter etterspørres, og spesielt sykkelopplevelser er det stor interesse for. Jeg tenker at tilrettelegging for spesielt sykkel blir viktig å jobbe med når vi kommer heim, sa Anne Grete Eriksen på messa.

– Jeg ser det er viktig og nyttig at vi står flere sammen for å lage helhetlige opplevelser langs Kystriksveien som går mellom Steinkjer og Bodø, legger hun til.

Eriksen mener det er viktig for reiselivsnæringa i Namdalen å markedsføre produktene og opplevelsen rundt oss.

– Det er en fin start å komme til Rørvik. Der de kan ta turen til Gjæslingan før vi sender dem videre til Leka og Brønnøysund og omegn, sier hun.

Marius Haga fra Kystriksveien Reiseliv forteller også at de under dagene i Oslo hadde møte med Widerøe – som ønsker et sterkere fokus framover for å lage pakker fra Namdalskysten som promoteres gjennom Widerøes kanaler.

– Dette har Kystriksveien Reiseliv god erfaring med fra Helgelandskysten og vil nå legge inn støtet for produktutvikling og markedsføring i samarbeid med reiselivsaktører fra Namdalskysten, sier han.