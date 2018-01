NAMDALSAVISA

Blant de ti artistene som er klar for Melodi Grand Prix 2018 er Alexander Rybak, Norges forrige Eurovision Song Contest-vinner med «Fairytale» for ni år siden.

Han deltar under den norske finalen i Oslo Spektrum 10. mars med låta «That’s How You Write a Song». Rybak skal knive om Portugal-billetten mot Alejandro Fuentes, Aleksander Walmann, Charla K, Ida Maria, Nicoline, Rebecca, Stella & Alexandra, Tom Hugo og Vidar Villa.