Vegen stengt over Steinfjellet

NAMSOS: Vegtrafikksentralen meldte kl 19.45 at Fv773 Steinfjellet på strekningen fra Namsskogan til Røyrvik er stengt pga uvær. Det har også vært dårlige kjøreforhold på E6 mellom Namsskogan og Majavatn med svært dårlig sikt, i følge en innringer. Bilistene oppfordres til å kjøre forsiktig.

Mandag ettermiddag meldte Fosen Namsos Sjø at sambandet mellom Ølhammeren og Seierstad er innstillt inntil videre grunnet værforholdene og kl 21.15 ble det meldt at sambandet er innstilt ut dagen. Men tydligvis har forholdene bedret seg igjen, for kl 22.17 melder selskapet at ferga er i normal trafikk.

Foldafjord var innstilt

FosenNamsos satte opp alternativ transport på sambandet mellom Namsos - Rørvik - Leka mandag grunnet værforholdene, men mandag kveld melder selskapet at alle fartøy er i rute igjen.

Politiet melder på Twitter at det ikke har kommet inn alvorlige meldinger i forbindelse med den kraftige vinden i natt.

Trøbbel på Værnes

Uværet som kom inn over Trøndelag søndag har skapt problemer for flytrafikken på Værnes.

Også mandag morgen er en rekke flyavganger kansellert.

På facebook ber Avinor folk om å holde seg oppdatert via sitt flyselskap.

Ifølge Avinors nettsider er det ingen avvik på de to andre flyplassene i Nord-Trøndelag i skrivende stund.

Sjekk status for avganger og landinger her:

Værnes, Namsos, Rørvik.

Unik båt

På Namdalsavisa kan du i dag lese om Bjørøya AS og Midt-Norsk havbruk AS som fraktet hjem en avlusingsflåte ved hjelp av en noe spesiell båt.

Vi har også fulgt Kolvereid og Namsos på håndballbanen i helga.

